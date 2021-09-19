В России заявили, что на выборах в Госдуму проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса

Примерно 150 тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта, проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму России.

Об этом сообщил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский, передает ТАСС.

По его словам, это приблизительная цифра, которую назвали в российской ЦИК по состоянию на 15:45.

«Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в «ДНР» и «ЛНР» и получивших паспорта, раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов», — заявил Вышинский.