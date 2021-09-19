В России заявили, что на выборах в Госдуму проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса

Примерно 150 тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российские паспорта, проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму России.
Об этом сообщил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский, передает ТАСС.
По его словам, это приблизительная цифра, которую назвали в российской ЦИК по состоянию на 15:45.
«Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в «ДНР» и «ЛНР» и получивших паспорта, раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов», — заявил Вышинский.
- С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Госдуму. К ним привлекают жителей Крыма и Донбасса. Украина и страны Запада выступают против — ЕС готов не признавать результаты, а Украина обещает санкции.
- 19 сентября российские СМИ показали видео, на котором неизвестный мужчина на российском госпортале голосует по списку от имени жителей оккупированной Луганской области за путинскую «Единую Россию».
- Параллельно боевики возят людей на голосование в Ростовскую область. Некоторым из них выдают паспорта РФ прямо перед голосованием.