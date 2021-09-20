США, ЄС і Велика Британія розкритикували вибори в Держдуму Росії

США, Євросоюз і Велика Британія розкритикували вибори до Держдуми Росії.
У Держдепартаменті США заявили, що на виборах не були дотримані міжнародні зобовʼязання. Також відомство засудило російські закони про екстремістські і небажані організації, під які потрапили опозиціонери. Крім цього, в США зазначили, що не визнають проведення виборів в окупованому Криму.
У заяві верховного представника ЄС Жозепа Борреля сказано, що виборцям в Росії не дали реалізувати свої права.
«Напередодні виборів відзначалося зростання заходів проти опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, а також журналістів. Це призвело до обмеження вибору для російських виборців і їх здатності отримати повну і точну інформацію про кандидатів», — заявив Боррель.
«Вибори в Думу, що пройшли 17—19 вересня, представляють серйозний крок назад для демократичних свобод в Росії. Заходи, вжиті російською владою для того, щоб маргіналізувати громадянське суспільство, змусити мовчати незалежні ЗМІ і не дати участі в голосуванні по-справжньому незалежним депутатам, підривають політичний плюралізм і суперечать міжнародним зобовʼязанням, які брала на себе Росія», — йдеться в заяві британського Міністерства закордонних справ.
- У Росії з 17 по 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих територій Криму і Донбасу. Попередньо до Держдуми проходять 5 партій: путінська «Єдина Росія», комуністи КПРФ, партія Володимира Жириновського ЛДПР, «Справедлива Росія — За правду», до якої належить письменник Захар Прилєпін, який був «командиром батальйону» бойовиків «ДНР», та «Нові люди» російського бізнесмена Олексія Нечаєва.
- Євросоюз не визнав голосування в Криму, а Україна буде вводити санкції.
- Путін 20 вересня подякував росіянам за довіру. Остаточні результати виборів обіцяють в пʼятницю, 24 вересня.