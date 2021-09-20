США, ЄС і Велика Британія розкритикували вибори в Держдуму Росії

США, Євросоюз і Велика Британія розкритикували вибори до Держдуми Росії. У Держдепартаменті США заявили, що на виборах не були дотримані міжнародні зобовʼязання. Також відомство засудило російські закони про екстремістські і небажані організації, під які потрапили опозиціонери. Крім цього, в США зазначили, що не визнають проведення виборів в окупованому Криму.

Читайте також: СБУ відкрила провадження через вибори до російської Держдуми в окупованому Криму