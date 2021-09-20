В окупованому Криму на виборах до Держдуми РФ «перемогла» партія Путіна

В окупованому Криму голова підконтрольного Росії виборчкому Михайло Малишев оголосив результати кримського голосування на виборах до Держдуми Росії — перемогла путінська партія «Єдина Росія».

Про це повідомляють «Крим. Реалії».

За його інформацією, в Сімферопольському, Керченському, Євпаторійському округах лідирує правляча партія ЄР. При цьому явка склала 49,75%, стверджує він.

«Єдина Росія» нібито набрала в Криму 63,33% голосів, комуністи (КПРФ) — 9,15%, ЛДПР Володимира Жириновського — 7,75%, «Справедлива Росія — За правду» — 5,93%, а «Нові люди» — 3, 96%.

В одномандатних округах також перемогли «єдинороси».