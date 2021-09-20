В окупованому Криму на виборах до Держдуми РФ «перемогла» партія Путіна

В окупованому Криму голова підконтрольного Росії виборчкому Михайло Малишев оголосив результати кримського голосування на виборах до Держдуми Росії — перемогла путінська партія «Єдина Росія».
Про це повідомляють «Крим. Реалії».
За його інформацією, в Сімферопольському, Керченському, Євпаторійському округах лідирує правляча партія ЄР. При цьому явка склала 49,75%, стверджує він.
«Єдина Росія» нібито набрала в Криму 63,33% голосів, комуністи (КПРФ) — 9,15%, ЛДПР Володимира Жириновського — 7,75%, «Справедлива Росія — За правду» — 5,93%, а «Нові люди» — 3, 96%.
В одномандатних округах також перемогли «єдинороси».
- У Росії з 17 по 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих територій Криму і Донбасу. Попередньо до Держдуми проходять 5 партій: путінська «Єдина Росія», комуністи КПРФ, партія Володимира Жириновського ЛДПР, «Справедлива Росія — За правду», до якої входить письменник Захар Прилєпін, який був «командиром батальйону» бойовиків «ДНР», та «Нові люди» (партія російського бізнесмена Олексія Нечаєва).
- Євросоюз не визнав голосування в Криму, а Україна буде вводити санкції.