ЄС: Вибори до Держдуми Росії відбулися в «атмосфері залякування», голосування в Криму не визнаємо

У Європейському Союзі заявили, що вибори до Державної думи Росії супроводжувалися залякуванням та тиском на опозицію і незалежних спостерігачів.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

«ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів», — сказав він.

Також Стано зазначив, що у ЄС шкодують про рішення Росії обмежити діяльність міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.

Що стосується Криму та Донбасу, то в ЄС зазначили, що не визнають голосування на окупованих територіях України.

«Тому що Крим — це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодам», — сказав він.

Також вирішили не визнавати результати голосування в одному з регіонів і в Росії. Партія КПРФ заявила, що відмовляється визнавати результати виборів у Москві.

«Дані електронного голосування по Москві ми не визнаємо. У партії бачили як картинка змінилася після викидання цифрового результату», — зазначили у політсилі.

У партії планують провести мітинг у Москві і закликають своїх прихильників вийти на вулиці.