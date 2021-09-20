ЄС: Вибори до Держдуми Росії відбулися в «атмосфері залякування», голосування в Криму не визнаємо

У Європейському Союзі заявили, що вибори до Державної думи Росії супроводжувалися залякуванням та тиском на опозицію і незалежних спостерігачів.
Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано.
«ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів, де б вони не відбувалися. Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори проходили в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів», — сказав він.
Також Стано зазначив, що у ЄС шкодують про рішення Росії обмежити діяльність міжнародної місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.
Що стосується Криму та Донбасу, то в ЄС зазначили, що не визнають голосування на окупованих територіях України.
«Тому що Крим — це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах. Це суперечить Мінським угодам», — сказав він.
Також вирішили не визнавати результати голосування в одному з регіонів і в Росії. Партія КПРФ заявила, що відмовляється визнавати результати виборів у Москві.
«Дані електронного голосування по Москві ми не визнаємо. У партії бачили як картинка змінилася після викидання цифрового результату», — зазначили у політсилі.
У партії планують провести мітинг у Москві і закликають своїх прихильників вийти на вулиці.
- У Росії з 17 до 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих Криму і територій Донбасу. Попередньо до Держдуми проходять 5 партій: путінська «Єдина Росія», комуністи КПРФ, партія Володимира Жириновського ЛДПР, «Справедлива Росія — За правду», в якій присутній письменник Захар Прилєпін, який був «командиром батальйону» бойовиків «ДНР», та «Нові люди» (партія російського бізнесмена Олексія Нечаєва).