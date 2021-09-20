У Росії ЦВК опрацювала понад 60% протоколів: до Держдуми проходять 5 партій, лідирує «Єдина Росія»

У Росії Центральна виборча комісія опрацювала 60% голосів, які віддали на виборах до Держдуми: до вищого законодавчого органу країни проходять пʼять партій, лідирує пропутінська «Єдина Росія».
Про це повідомляє «КоммерсантЪ».
Лідери голосування:
- «Єдина Росія» — 47,16%,
- КПРФ — 20,89%,
- ЛДПР — 7,9%,
- СРЗП — 7,54%,
- «Нові люди» — 5,77%.
Крім цього, «Єдина Росія» лідирує в 194 одномандатних округах (із 225) — 86,23%, а також:
- КПРФ — в 15 (6,67%),
- СРЗП — в 8 (3,56%),
- ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» і «Гражданская платформа» — по 1 (0,44%).
Нагадаємо, що у Росії з 17 до 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих Криму і територій Донбасу. Україна і країни Заходу виступають проти — ЄС готовий не визнавати результати, а Україна обіцяє санкції.
- 19 вересня російські ЗМІ показали відео, на якому чоловік на російському держпорталі голосує за списком від імені жителів окупованої Луганської області за путінську «Єдину Росію».
- Паралельно бойовики возили людей на голосування в Ростовську область. Деяким з них видавали паспорти РФ безпосередньо перед голосуванням. За даними ЦВК, на виборах проголосували понад 150 тисяч жителів Донбасу.