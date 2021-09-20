У Росії ЦВК опрацювала понад 60% протоколів: до Держдуми проходять 5 партій, лідирує «Єдина Росія»

У Росії Центральна виборча комісія опрацювала 60% голосів, які віддали на виборах до Держдуми : до вищого законодавчого органу країни проходять пʼять партій, лідирує пропутінська «Єдина Росія».

Крім цього, «Єдина Росія» лідирує в 194 одномандатних округах (із 225) — 86,23%, а також:

КПРФ — в 15 (6,67%),

СРЗП — в 8 (3,56%),

ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» і «Гражданская платформа» — по 1 (0,44%).

Нагадаємо, що у Росії з 17 до 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих Криму і територій Донбасу. Україна і країни Заходу виступають проти — ЄС готовий не визнавати результати, а Україна обіцяє санкції.