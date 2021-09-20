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У Росії ЦВК опрацювала понад 60% протоколів: до Держдуми проходять 5 партій, лідирує «Єдина Росія»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Росії Центральна виборча комісія опрацювала 60% голосів, які віддали на виборах до Держдуми: до вищого законодавчого органу країни проходять пʼять партій, лідирує пропутінська «Єдина Росія».

Про це повідомляє «КоммерсантЪ».

Лідери голосування:

  • «Єдина Росія» — 47,16%,
  • КПРФ — 20,89%,
  • ЛДПР — 7,9%,
  • СРЗП — 7,54%,
  • «Нові люди» — 5,77%.

Крім цього, «Єдина Росія» лідирує в 194 одномандатних округах (із 225) — 86,23%, а також:

  • КПРФ — в 15 (6,67%),
  • СРЗП — в 8 (3,56%),
  • ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» і «Гражданская платформа» — по 1 (0,44%).

Нагадаємо, що у Росії з 17 до 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих Криму і територій Донбасу. Україна і країни Заходу виступають проти — ЄС готовий не визнавати результати, а Україна обіцяє санкції.