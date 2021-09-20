В России ЦИК обработала более 60% протоколов: в Госдуму проходят 5 партий, лидирует «Единая Россия»

В России Центральная избирательная комиссия обработала 60% голосов, которые отдали на выборах в Госдуму: в высший законодательный орган страны проходят пять партий, лидирует пропутинская «Единая Россия».
Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Лидеры голосования:
- «Единая Россия» — 47,16%,
- КПРФ — 20,89%,
- ЛДПР — 7,9%,
- СРЗП — 7,54%,
- «Новые люди» — 5,77%.
Кроме этого, «Единая Россия» лидирует в 194 одномандатных округах (из 225) — 86,23%, а также:
- КПРФ — в 15 (6,67%),
- СРЗП — в 8 (3,56%),
- ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа» — по 1 (0,44%).
Напомним, что в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных Крыма и территорий Донбасса. Украина и страны Запада выступают против — ЕС готов не признавать результаты, а Украина обещает санкции.
- 19 сентября российские СМИ показали видео, на котором неизвестный мужчина на российском госпортале голосует по списку от имени жителей оккупированной Луганской области за путинскую «Единую Россию».
- Параллельно боевики возили людей на голосование в Ростовскую область. Некоторым из них выдавали паспорта РФ прямо перед голосованием. По данным ЦИК, на выборах проголосовали более 150 тысяч жителей Донбасса.