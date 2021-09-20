В оккупированном Крыму на выборах в Госдуму РФ «победила» партия Путина

В оккупированном Крыму глава подконтрольного России избиркома Михаил Малышев объявил результаты крымского голосования на выборах в Госдуму России — победила путинская партия «Единая Россия».

Об этом сообщают «Крым. Реалии».

По его информации, в Симферопольском, Керченском, Евпаторийском округах лидирует правящая партия ЕР. При этом явка составила 49,75%, утверждает он.

«Единая Россия» якобы набрала в Крыму 63,33% голосов, коммунисты (КПРФ) — 9,15%, ЛДПР Владимира Жириновского — 7,75%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,93%, а «Новые люди» — 3, 96%.

В одномандатных округах также победили «единороссы».