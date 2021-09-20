США, ЕС и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России

США, Евросоюз и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России. В Госдепартаменте США заявили, что на выборах не были соблюдены международные обязательства. Также ведомство осудило российские законы об экстремистских и нежелательных организациях, под которые попали оппозиционеры. Кроме этого, в США отметили, что не признают проведение выборов в оккупированном Крыму.

В заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля сказано, что избирателям в России не дали реализовать свои права. «В преддверии выборов отмечался рост мер против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей и их способности получить полную и точную информацию о кандидатах», — заявил Боррель.