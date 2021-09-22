Україна не визнала вибори до Держдуми РФ

Верховна Рада України проголосувала за постанову №6078 про невизнання виборів до російської Державної Думи, які відбулись 17 — 19 вересня.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні у четвер, 22 вересня.

За проголосували 322 депутати. У заяві Верховна Рада визнає такі вибори незаконними, а Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування.

Рада заявляє, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право — залучає до голосування українців із незаконно виданими паспортами Росії та переміщає росіян на окуповані території України.