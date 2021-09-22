Украина не признала выборы в Госдуму РФ

Верховная Рада Украины проголосовала за постановление №6078 о непризнании выборов в российскую Государственную Думу, которые состоялись 17 — 19 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 22 сентября.

За проголосовали 322 депутата. В заявлении Верховная Рада признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации — нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования.

Рада заявляет, что Россия нарушает международное гуманитарное право — привлекает к голосованию украинцев с незаконно выданными паспортами России и перемещает россиян на оккупированные территории Украины.