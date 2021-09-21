Вибори до Держдуми Росії: партія Путіна знов отримала конституційну більшість

Центральна виборча комісія Росії за підсумками підрахунку голосів на виборах назвала попередню кількість місць, яку отримали партії у Держдумі. Путінська «Єдина Росії» знову отримала конституційну більшість.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Депутатські мандати розподілилися наступним чином:

«Єдина Росія» — 324 місця;

Комуністична партія Російської Федерації — 57 місць;

«Справедлива Росія — За правду» — 27 місць;

«Ліберально-демократична партія Росії» — 21 місце;

«Нові люди» — 13 місць.

«Громадянська платформа», «Родина» і «Партія Росту» отримали по одному місцю, а самовисуванці — пʼять місць.

Крім цього, за попередніми підсумками ЦВК, «єдинороси» отримали 112 депутатських мандатів за списком і 198 на одномандатних округах.

Партія Володимира Путіна й надалі зможе ухвалювати федеральні закони без підтримки інших партій, вносити зміни до Конституції, долати вето президента, а також визначати склад керівних органів Держдуми та її комітетів.