Вибори до Держдуми Росії: партія Путіна знов отримала конституційну більшість

Центральна виборча комісія Росії за підсумками підрахунку голосів на виборах назвала попередню кількість місць, яку отримали партії у Держдумі. Путінська «Єдина Росії» знову отримала конституційну більшість.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Депутатські мандати розподілилися наступним чином:
- «Єдина Росія» — 324 місця;
- Комуністична партія Російської Федерації — 57 місць;
- «Справедлива Росія — За правду» — 27 місць;
- «Ліберально-демократична партія Росії» — 21 місце;
- «Нові люди» — 13 місць.
«Громадянська платформа», «Родина» і «Партія Росту» отримали по одному місцю, а самовисуванці — пʼять місць.
Крім цього, за попередніми підсумками ЦВК, «єдинороси» отримали 112 депутатських мандатів за списком і 198 на одномандатних округах.
Партія Володимира Путіна й надалі зможе ухвалювати федеральні закони без підтримки інших партій, вносити зміни до Конституції, долати вето президента, а також визначати склад керівних органів Держдуми та її комітетів.
- У Росії з 17 до 19 вересня проводили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих територій Криму і Донбасу. США, Євросоюз, Велика Британія розкритикували вибори і заявили, що не визнаватимуть результати у Криму.
- 21 вересня провідний російський аналітик виборів Сергій Шпількин опублікував аналіз даних голосування на виборах, згідно із яким партії Путіна «намалювали» половину голосів.