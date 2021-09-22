Омбудсмен Денисова: Участие в «выборах» в Госдуму России приняли 320 тысяч жителей Донбасса

Незаконное участие в российских выборах в Госдуму РФ приняли 380 тысяч жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, 230 тысяч жителей оккупированного Донбасса принудительно вывозились в Ростовскую область для голосования, а некоторые из них получали на месте российские паспорта. Еще 150 тысяч работников бюджетной сферы и студентов заставили голосовать на портале «Госуслуги».

Издание «Новая Газета» ранее показала видео схемы «голосования» на от имени жителей «ЛНР». По списку за людей голосовал один человек.