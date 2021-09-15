ЄС заявив про наміри почати діалог з урядом «Талібану» в Афганістані

Європейський Союз хоче розпочати діалог з «урядом» талібів в Афганістані.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час виступу у Європарламенті, цитує Deutsche Welle.

«Криза у цій країні не минула. Якщо ми хочемо якось вплинути на процеси там, нам не залишається нічого іншого, як налагодити контакт із «Талібаном», — зазначив Боррель.