ЕС заявил о намерениях начать диалог с правительством «Талибана» в Афганістане

Европейский Союз хочет начать диалог с «правительством» талибов в Афганистане.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте, цитирует Deutsche Welle.

«Кризис в этой стране не прошел. Если мы хотим как-то повлиять на процессы там, нам не остается ничего другого, как наладить контакт с «Талибаном», — отметил Боррель.