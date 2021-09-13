Ізраїль завдав авіаударів по цілях у секторі Гази. Бойові дії тривають третю ніч поспіль

Армія оборони Ізраїлю (IDF) рано вранці 13 вересня завдала ударів по цілях у секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл в неділю.
Як повідомляє пресслужба IDF, удари стали відповіддю на три ракетних обстріли житлових районів в Сдероті та інших південних районах Ізраїлю. Всі ракети бойовиків ХАМАС перехопила система ППО «Залізний купол».
Армія вранці знищила чотири центри підготовки бойовиків ХАМАС, збройову майстерню і вхід у підземний тунель. Цілі були в містах Хан-Юніс, Дейр-ель-Балах і Рафах.
Бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають третю ніч поспіль.
- З 10 до 21 травня між Ізраїлем і сектором Гази тривала «ракетна війна». ХАМАС і «Ісламський джихад» почали масовані ракетні удари на тлі сутичок в Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса. Ізраїль у відповідь почав операцію «Страж стіни» із застосуванням наземних сил. За 11 днів загинули близько 260 палестинців і 13 ізраїльтян.
- Після цього Ізраїль кілька разів наносив удари по обʼєктах бойовиків у секторі Гази. Це були відповіді на кулі з вибухівкою.
- У вересні ВПС Ізраїлю знищили в Газі виробництво ракет ХАМАС і бетонний завод.