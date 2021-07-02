Ізраїль розбомбив збройовий цех ХАМАС у секторі Гази. Це була відповідь на кулі з вибухівкою

У ніч на пʼятницю, 2 липня, Військово-повітряні сили Ізраїлю розбомбили в секторі Гази збройовий цех палестинського руху ХАМАС. Удар було завдано у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою і запальними сумішами в бік ізраїльських поселень.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео знищення цеху і фото з позначенням його на карті.

«Ми будемо рішуче протидіяти будь-яким спробам терору з боку сектора Гази», — сказано у повідомленні ЦАХАЛ.

Повідомлень про жертви поки немає.

Агентство Safa, офіс якого знаходиться в місті Газа, повідомляє, що літаки випустили по «обʼєкту опору» дві ракети.