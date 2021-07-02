Израиль разбомбил оружейный цех ХАМАС в секторе Газа. Это был ответ на шары со взрывчаткой

В ночь на пятницу, 2 июля, Военно-воздушные силы Израиля разбомбили в секторе Газа оружейный цех палестинского движения ХАМАС. Удар был нанесен в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными смесями в сторону израильских поселений.
Армия обороны Израиля опубликовала видео уничтожения цеха и фото с обозначением его на карте.
«Мы будем решительно противодействовать любым попыткам террора со стороны сектора Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.
Сообщений о жертвах пока нет.
Агентство Safa, офис которого находится в городе Газа, сообщает, что самолеты выпустили по «объекту сопротивления» две ракеты.
- 1 июля в лесу Беэри произошло четыре возгорания. Сотрудники Еврейского национального фонда сообщили, что лес и объекты рядом с ним загорелись после падения «огненных» шаров.
- 16 июня Израиль впервые после майской «ракетной войны» нанес удары по сектору Газа. Авиация ударила по военным комплексам ХАМАС в Газе и Хан-Юнисе, отвечая на запуск шаров с зажигательными смесями.