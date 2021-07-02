Израиль разбомбил оружейный цех ХАМАС в секторе Газа. Это был ответ на шары со взрывчаткой

В ночь на пятницу, 2 июля, Военно-воздушные силы Израиля разбомбили в секторе Газа оружейный цех палестинского движения ХАМАС. Удар был нанесен в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными смесями в сторону израильских поселений.

Армия обороны Израиля опубликовала видео уничтожения цеха и фото с обозначением его на карте.

«Мы будем решительно противодействовать любым попыткам террора со стороны сектора Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Сообщений о жертвах пока нет.

Агентство Safa, офис которого находится в городе Газа, сообщает, что самолеты выпустили по «объекту сопротивления» две ракеты.