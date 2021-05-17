Израиль заявил о наивысшей частоте ракетных обстрелов из Газы за всю свою историю. ВВС в ответ уничтожили базу разведки ХАМАСа

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о наивысшей частоте ракетных обстрелов из сектора Газа за всю историю существования страны. За 7 последних дней ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили из Газы 3 100 ракет.
Об этом сообщается в Twitter ведомства.
В то же время, палестинская сторона заявила, что воскресенье 16 мая было самым смертоносным днем с начала новой войны с Израилем. От ударов ЦАХАЛа погибли более 40 человек, передает BBC News. Боевые самолеты нанесли 80 авиаударов по нескольким районам Газы.
Израиль продолжает уничтожать цели в Газе. Авиация атаковала базу военной разведки ХАМАСа и уничтожила несколько подземных тоннелей.
«Наши истребители за ночь уничтожили 15 км системы террористических туннелей ХАМАС. Что такое 15 км? — 163 футбольных поля, 46 Эйфелевых башен, 32 Лахта-центра и почти 2 горы Эверест», — сказано в сообщении.
Армия отмечает, что ХАМАС намеренно прячет военные цели в жилых домах и жилых районах, что неизбежно приводит к жертвам среди гражданских.
- 10 мая на фоне стычек в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в частности тоннелей сети «Метро», и объявил о начале операции «Страж стены». 13 мая началась наземная фаза операции.
- Организация исламского сотрудничества потребовала остановить обстрелы сектора Газа. Руководство Израиля говорит, что операция «Страж стены» будет продолжена до достижения всех планов. Взаимные обстрелы продолжаются.