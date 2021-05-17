Израиль заявил о наивысшей частоте ракетных обстрелов из Газы за всю свою историю. ВВС в ответ уничтожили базу разведки ХАМАСа

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о наивысшей частоте ракетных обстрелов из сектора Газа за всю историю существования страны. За 7 последних дней ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили из Газы 3 100 ракет.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

В то же время, палестинская сторона заявила, что воскресенье 16 мая было самым смертоносным днем ​​с начала новой войны с Израилем. От ударов ЦАХАЛа погибли более 40 человек, передает BBC News. Боевые самолеты нанесли 80 авиаударов по нескольким районам Газы.

Израиль продолжает уничтожать цели в Газе. Авиация атаковала базу военной разведки ХАМАСа и уничтожила несколько подземных тоннелей.

«Наши истребители за ночь уничтожили 15 км системы террористических туннелей ХАМАС. Что такое 15 км? — 163 футбольных поля, 46 Эйфелевых башен, 32 Лахта-центра и почти 2 горы Эверест», — сказано в сообщении.

Армия отмечает, что ХАМАС намеренно прячет военные цели в жилых домах и жилых районах, что неизбежно приводит к жертвам среди гражданских.