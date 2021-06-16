Израиль впервые с мая нанес авиаудары по объектам боевиков в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля впервые с мая нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Истребители недавно атаковали военные комплексы ХАМАС, которые служили лагерями и местами встреч боевиков-террористов из бригад Хан-Юнис и Газы», — говорится в сообщении.
Также в ЦАХАЛ заявили, что авиаудары нанесли в ответ на запуск палестинцами шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля.
По данным Reuters, ссылающегося на израильских пожарных, шары привели к 20 пожарам в населенных пунктах возле границы.
«Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических операций из сектора Газа», — добавили в ЦАХАЛ.
- С 10 по 20 мая между Израилем и сектором Газа продолжалась «ракетная война». ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированные ракетные удары на фоне столкновений в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Израиль в ответ начал операцию «Страж стены» с применением наземных сил. За 10 дней погибли около 248 палестинцев и 12 израильтян.