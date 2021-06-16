Ізраїль вперше з травня завдав авіаудари по обʼєктах бойовиків у секторі Гази

«Винищувачі недавно атакували військові комплекси ХАМАС, які слугували таборами і місцями зустрічей бойовиків-терористів з бригад Хан-Юніс і Гази», — йдеться у повідомленні.

Про це повідомила в Twitter Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Військово-повітряні сили Ізраїлю вперше з травня завдали ударів по військових об’єктах ХАМАС у секторі Гази.

Також у ЦАХАЛ заявили, що авіаудари завдали у відповідь на запуск палестинцями куль із запальною сумішшю в бік Ізраїлю.

За даними Reuters, що посилається на ізраїльських пожежних, кулі спричинили до 20 пожеж у населених пунктах поблизу кордону.

«Армія оборони Ізраїлю готова до всіх сценаріїв, включаючи відновлення бойових дій, у разі загрози терористичних операцій з сектора Гази, що тривають», — додали в ЦАХАЛ.