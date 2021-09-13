Израиль нанес авиаудары по целям в секторе Газа. Боевые действия продолжаются третью ночь подряд

Армия обороны Израиля (IDF) рано утром 13 сентября нанесла удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба IDF, удары стали ответом на три ракетных обстрела жилых районов в Сдероте и других южных районах Израиля. Все ракеты боевиков ХАМАС перехватила система ПВО «Железный купол».

Армия утром уничтожила четыре центра подготовки боевиков ХАМАС, оружейную мастерскую и вход в подземный туннель. Цели находились в городах Хан-Юнис, Дейр-эль-Балах и Рафах.