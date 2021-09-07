ВВС Израиля уничтожили в Газе производство ракет ХАМАС и бетонный завод

Израильские военные в ночь на 7 сентября нанесли авиаудары в секторе Газа по площадке для производства ракет для движения ХАМАС и бетонному заводу в городе Хан-Юнис.
Об этом сообщают Армия обороны Израиля (IDF) и The Jerusalem Post.
Израильская авиация атаковала объекты «в ответ на запуск боевиками ХАМАС воздушных шаров со взрывчаткой», которые вызвали пожары в Израиле.
В IDF пояснили, что завод обстреляли из-за того, что на нем производили бетон для строительства сети подземных туннелей, которые используют боевики. Атакованные объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных и инфраструктурных объектов и мечетей.
По данным палестинских СМИ, жертв и раненых нет.
- С 10 до 21 мая между Израилем и сектором Газа шла «ракетная война». ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированные ракетные удары на фоне стычек в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Израиль в ответ начал операцию «Страж стены» с применением наземных сил. За 11 дней погибли около 260 палестинцев и 13 израильтян.
- После этого Израиль несколько раз наносил удары по объектам боевиков в секторе Газа. Это были ответы на шары со взрывчаткой.