ВПС Ізраїлю знищили в Газі виробництво ракет ХАМАС і бетонний завод

Ізраїльські військові в ніч проти 7 вересня завдали авіаударів у секторі Гази по майданчику для виробництва ракет для руху ХАМАС і бетонному заводу в місті Хан-Юніс.

Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (IDF) та The Jerusalem Post.

Ізраїльська авіація атакувала обʼєкти «у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС повітряних куль з вибухівкою», які викликали пожежі в Ізраїлі.

У IDF пояснили, що завод обстріляли через те, що на ньому виробляли бетон для будівництва мережі підземних тунелів, які використовують бойовики. Атаковані обʼєкти були розташовані в центрі цивільного району в секторі Гази, недалеко від культурних та інфраструктурних обʼєктів і мечетей.

За даними палестинських ЗМІ, жертв і поранених немає.