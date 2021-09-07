ВПС Ізраїлю знищили в Газі виробництво ракет ХАМАС і бетонний завод

Ізраїльські військові в ніч проти 7 вересня завдали авіаударів у секторі Гази по майданчику для виробництва ракет для руху ХАМАС і бетонному заводу в місті Хан-Юніс.
Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (IDF) та The Jerusalem Post.
Ізраїльська авіація атакувала обʼєкти «у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС повітряних куль з вибухівкою», які викликали пожежі в Ізраїлі.
У IDF пояснили, що завод обстріляли через те, що на ньому виробляли бетон для будівництва мережі підземних тунелів, які використовують бойовики. Атаковані обʼєкти були розташовані в центрі цивільного району в секторі Гази, недалеко від культурних та інфраструктурних обʼєктів і мечетей.
За даними палестинських ЗМІ, жертв і поранених немає.
- З 10 до 21 травня між Ізраїлем і сектором Гази тривала «ракетна війна». ХАМАС і «Ісламський джихад» почали масовані ракетні удари на тлі сутичок в Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса. Ізраїль у відповідь почав операцію «Страж стіни» із застосуванням наземних сил. За 11 днів загинули близько 260 палестинців і 13 ізраїльтян.
- Після цього Ізраїль кілька разів наносив удари по обʼєктах бойовиків у секторі Гази. Це були відповіді на кулі з вибухівкою.