Human Rights Watch назвала ракетные обстрелы территории Израиля военными преступлениями

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что ракетные обстрелы территорий Израиля палестинскими формированиями из сектора Газа во время конфликта в мае этого года приравниваются к военным преступлениям.

Об этом сообщает ВВС.

Пуски ракет боевиками ХАМАС названы грубым нарушением законов войны. К этому выводу пришла группа, которая расследовала ряд пусков. В своем отчете HRW отметила, что ХАМАС и бойцы «Исламского джихада» использовали для обстрелов ракеты и минометы без элементов наведения, что часто приводило к осечкам и бесконтрольному огню по жилым районам.

По данным Израиля, за майскую войну палестинцы выпустили более 4 360 неуправляемых ракет и мин, в результате чего погибло 13 израильтян.

В сообщении отмечается, что палестинские ракеты и минометы, которые дали осечки, убили и ранили людей в Газе. По данным израильских военных, в секторе Газа упало 680 ракет и мин, выпущенных ХАМАС. Из-за осечек погиб 91 палестинец.

Всего за 11 дней боев в Газе погибло не менее 260 человек.