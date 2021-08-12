Human Rights Watch назвала ракетні обстріли території Ізраїлю військовими злочинами

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що ракетні обстріли територій Ізраїлю палестинськими формуваннями з сектора Гази під час конфлікту в травні цього року прирівнюються до військових злочинів.

Про це повідомляє ВВС.

Пуски ракет бойовиками ХАМАС названі грубим порушенням законів війни. Такого висновку дійшла група, яка розслідувала низку пусків. У своєму звіті HRW зазначила, що ХАМАС і бійці «Ісламського джихаду» використовували для обстрілів ракети і міномети без елементів наведення, що часто призводило до осічок і безконтрольного вогню по житлових районах.

За даними Ізраїлю, за травневу війну палестинці випустили понад 4 360 некерованих ракет і мін, внаслідок чого загинуло 13 ізраїльтян.

У повідомленні наголошується, що палестинські ракети і міномети, які дали осічки, вбили і поранили людей в Газі. За даними ізраїльських військових, в секторі Гази впало 680 ракет і мін, випущених ХАМАС. Через осічки загинув 91 палестинець.

Всього за 11 днів боїв в Газі загинуло щонайменше 260 осіб.