Опозиція у М’янмі звинуватила Україну в постачанні зброї місцевій хунті. В «Укроборонпромі» запевняють, що все законно

У М’янмі звинуватили українську владу в постачанні зброї місцевій хунті, яка захопила владу після військового перевороту.

Про це йдеться в публікації руху Justice for Myanmar.

Там навели дані про те, що «Укроборонпром» і «Укрспецекспорт» продовжують постачати до М’янми комплектуючі для танків, літаків та іншу зброю. При цьому в червні 2021 року Україна підтримала резолюцію ООН про припинення поставок зброї до М’янми.

За словами активістів, у травні 2021 року компанія «Мотор Січ» відправила до М’янми обладнання для турбореактивних двигунів, а в лютому через компанію BBC Sky Aviator інші механічні деталі. Також компанії Yatanarpon Aviation продали понад 164 кг запасних частин до літаків.

Опозиція у М’янмі заявляє, що до експорту зброї з України причетний бізнесмен Аунг Хлаінг Оо. Його називають великим закупщиком зброї, з ним пов’язують кілька приватних компаній. Самого Аунга Хлаінг Оо у січні 2017 року призначили почесним консулом України в М’янмі.

Але в «Укроборонпромі» запевнили, що всі поставки є законними, а смертельну зброю в М’янму не постачають.

«У 2019—2021 роках експорт товарів (послуг) військового призначення смертельного ураження до М’янми не здійснювався. Строки дії договорів, їхня вартість, обсяги експорту тощо є конфіденційною інформацією та згідно з умовами договору не підлягає розголошенню третій стороні. Експорт товарів військового призначення та подвійного використання до будь-якої країни світу, зокрема М’янми, здійснюється державними підприємствами — учасниками ДК «Укроборонпром» винятково у відповідності з вимогами чинного законодавства та міжнародних зобов’язань України», — пояснили там.