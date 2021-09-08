Оппозиция в Мьянме обвинила Украину в поставках оружия местной хунте. В «Укроборонпроме» уверяют, что все законно

В Мьянме обвинили украинскую власть в поставках оружия местной хунте, которая захватила власть после военного переворота.

Об этом говорится в публикации движения Justice for Myanmar.

Там привели данные о том, что «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт» продолжают поставлять в Мьянму комплектующие для танков, самолетов и другое оружие. Несмотря на это Украина в июне 2021 года поддержала резолюцию ООН о прекращении поставок оружия в Мьянму.

По словам активистов, в мае 2021 года компания «Мотор Сич» отправила в Мьянму оборудование для турбореактивных двигателей, а в феврале через компанию BBC Sky Aviator другие механические детали. Также компании Yatanarpon Aviation продали более 164 кг запасных частей к самолетам.

Оппозиция в Мьянме заявляет, что к экспорту оружия из Украины причастен бизнесмен Аун Хлаинг Оо. Его называют крупным закупщиком оружия и с ним связывают несколько частных компаний. Сам Аун Хлаинг Оо в январе 2017 года был назначен почетным консулом Украины в Мьянме.

Но в «Укроборонпроме» заверили, что все поставки являются законными, а смертельное оружие в Мьянму не поставляют.

«В 2019-2021 гг. экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся. Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора не подлежат разглашению третьим лицам. Экспорт товаров военного назначения и двойного использования в любой стране мира, в том числе Мьянмы, осуществляется государственными предприятиями — участниками ГК «Укроборонпром» исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины», — пояснили там.