Евакуація українців з Афганістану: як МЗС формувало списки на кожен рейс

Для евакуації українців та іноземців з Афганістану Міністерство закордонних справ формувало чотири списки.

Про це розповів посол України в Таджикистані Василь Серватюк, передає «Європейська правда». Саме це посольство координувало евакуацію, оскільки посольства України в самому Афганістані не було.

Список № 1 — це громадяни України та члени їхніх родин: батько, матір, дружина, малолітні діти.

Список № 2 — громадяни, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, і члени їхніх родин.

Список № 3 — це група ризику: громадяни Афганістану, які працювали в різних міжнародних організаціях і для життя та здоров’я яких може бути загроза.

Список № 4 — велика група афганців-християн, які звернулися по допомогу до українського посольства.

На основі цих списків Міністерство закордонних справ формувало склад пасажирів кожного з евакуаційних рейсів.

За словами Василя Серватюка, зараз евакуації з Кабулу до України очікують трохи понад 200 людей.

«Ми вивчаємо можливість чергового евакуаційного рейсу за допомогою Збройних сил України. Другий варіант, який ми опрацьовуємо, — це комерційні рейси», — зазначив він.