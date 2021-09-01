Співробітник ГУР про операцію в Кабулі: За всю історію незалежної України такого не було ніколи

Співробітник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони на імʼя Олег, який брав участь у евакуації українців з Кабулу, заявив, що за всю історію незалежної України таких операцій не було ніколи.

Про це вона розповів в інтервʼю «Бабелю».

За його словами, в Кабулі після приходу талібів панували анархія і хаос. Ні американські, ні британські військові не виходили за межі міжнародного аеропорту, звідки вилітали евакуаційні рейси, через дуже високий ризик.