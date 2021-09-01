Сотрудник ГУР об операции в Кабуле: За всю историю независимой Украины такого не было никогда

Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны по имени Олег, который участвовал в эвакуации украинцев из Кабула, заявил, что за всю историю независимой Украины таких операций не было никогда.

Об этом она рассказал в интервью «Бабелю».

По его словам, в Кабуле после прихода талибов царили анархия и хаос. Ни американские, ни британские военные не выходили за пределы международного аэропорта, откуда вылетали эвакуационные рейсы, из-за очень высокого риска.