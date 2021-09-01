Сотрудник ГУР рассказал детали спасения афганских переводчиков: Мы работали, как конвейер

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали детали спецоперации по эвакуации афганских переводчиков, которые помогали канадским военным. До этого Вооруженные силы США и Канады не смогли их эвакуировать.

Об этом в интервью «Бабелю» рассказал сотрудник ГУР Минобороны Олег.

Он сообщил, что на момент эвакуации канадского военного контингента в аэропорту Кабула уже не было.

«[Выводили] точно так же, как и других. Я не знаю, кто именно с кем контактировал и как организовывал. У нас были списки, были контактные лица, с которыми надо было связаться. Это была одна из нескольких задач, мы работали, как конвейер — забираем тех, затем тех, а потом еще тех. Мы все равно выходили в места, где были автобусы с этими гражданами, поэтому у нас была возможность их привести», — пояснил сотрудник ГУР.