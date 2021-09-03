Эвакуация украинцев из Афганистана: как МИД формировал списки на каждый рейс

Для эвакуации украинцев и иностранцев из Афганистана Министерство иностранных дел формировало четыре списка.

Об этом рассказал посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк, передает «Европейская правда». Именно это посольство координировало эвакуацию, поскольку посольства Украины в самом Афганистане не было.

Список № 1 — это граждане Украины и члены их семей: отец, мать, жена, муж, малолетние дети.

Список № 2 — граждане, имеющие вид на жительство в Украине, и члены их семей.

Список № 3 — это группа риска: граждане Афганистана, которые работали в различных международных организациях и для жизни и здоровья которых может быть угроза.

Список № 4 — группа афганцев-христиан, обратившихся за помощью в украинское посольство.

На основе этих списков Министерство иностранных дел формировало состав пассажиров каждого из эвакуационных рейсов.

По словам Василия Серватюка, сейчас эвакуации из Кабула в Украину ожидают чуть более 200 человек.

«Мы изучаем возможность очередного эвакуационного рейса с помощью Вооруженных сил Украины. Второй вариант, который мы прорабатываем, — это коммерческие рейсы», — отметил он.