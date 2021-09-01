Співробітник ГУР: Російські літаки перебували на підконтрольній талібам частині аеропорту в Кабулі

Російські літаки, що використовувалися для евакуації людей з Афганістану, перебували на тій частині аеропорту Кабула, яку на той момент контролював «Талібан».

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів співробітник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Олег. Він безпосередньо брав участь в евакуаційнії місії в афганській столиці.

За його словами, міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі був розділений на дві частини злітною смугою.