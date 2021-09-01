Сотрудник ГУР: Российские самолеты находились на подконтрольной талибам части аэропорта в Кабуле

Российские самолеты, использовавшиеся для эвакуации людей из Афганистана, находились на той части аэропорта Кабула, которую на тот момент контролировал «Талибан».

Об этом в интервью, которое 1 сентября, выйдет на «Бабеле» рассказал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Олег. Он непосредственно участвовал в эвакуационной миссии в афганской столице.

По его словам, международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле был разделен на две части взлетной полосой.