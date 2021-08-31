У Білорусі опозиціонерку Колесникову просять відправити до колонії на 12 років

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову хочуть відправити до колонії на 12 років.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
За словами адвоката Колесникової Володимира Пильченка, про таке покарання попросило держзвинувачення.
Водночас він наголосив, що дата вироку ще не призначена. У суді тривають дебати сторін.
Так само 12 років колонії держобвинувачення просить для члена опозиційної Координаційної ради, адвоката Максима Знака.
Колесникова була головою штабу опонента президента Лукашенка — Віктора Бабарика, якому відмовили у реєстрації кандидатом у президенти. Після виборів вона увійшла до президії Координаційної ради білоруської опозиції.
- 7 вересня 2020 року в центрі Мінська невідомі люди викрали і вивезли на мікроавтобусі одного з лідерів білоруської опозиції — Марію Колесникову. Також зникли опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов.
- Уранці 8 вересня представники Держприкордонкомітету Білорусі повідомили, що всі троє — Колесникова, Родненков і Кравцов — відбули в Україну. Згодом там уточнили, що Колесникову затримали. Уже ввечері Родненков і Кравцов дали пресконференцію в Києві та розповіли, як їх вивезли до України.
- Марія Колесникова знайшлася в СІЗО Мінська 9 вересня. Її звинуватили в закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захопити державну владу неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництві ним.