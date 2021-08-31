У Білорусі опозиціонерку Колесникову просять відправити до колонії на 12 років

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову хочуть відправити до колонії на 12 років.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

За словами адвоката Колесникової Володимира Пильченка, про таке покарання попросило держзвинувачення.

Водночас він наголосив, що дата вироку ще не призначена. У суді тривають дебати сторін.

Так само 12 років колонії держобвинувачення просить для члена опозиційної Координаційної ради, адвоката Максима Знака.

Колесникова була головою штабу опонента президента Лукашенка — Віктора Бабарика, якому відмовили у реєстрації кандидатом у президенти. Після виборів вона увійшла до президії Координаційної ради білоруської опозиції.