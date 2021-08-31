В Беларуси оппозиционерку Колесникову просят отправить в колонию на 12 лет

Беларусскую оппозиционерку Марию Колесникову хотят отправить в колонию на 12 лет.
Об этом сообщают беларусские СМИ.
По словам адвоката Колесниковой Владимира Пильченко, о таком наказании попросило гособвинение.
В то же время он отметил, что дата приговора еще не назначена. В суде продолжаются прения сторон.
Так же 12 лет колонии гособвинение просит для члена оппозиционного Координационного совета, адвоката Максима Знака.
Колесникова была главой штаба оппонента президента Лукашенко — Виктора Бабарыко, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты. После выборов она вошла в президиум Координационного совета беларусской оппозиции.
- 7 сентября 2020 года в центре Минска неизвестные люди похитили и вывезли на микроавтобусе одного из лидеров беларусской оппозиции — Марию Колесникову. Также исчезли оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов.
- Утром 8 сентября представители Госпогранкомитета Беларуси сообщили, что все трое — Колесникова, Родненков и Кравцов — отбыли в Украину. Впоследствии там уточнили, что Колесникову задержали. Уже вечером Родненков и Кравцов дали пресс-конференцию в Киеве и рассказали, как их вывезли в Украину.
- Мария Колесникова нашлась в СИЗО Минска 9 сентября. Ее обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захватить государственную власть неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им.