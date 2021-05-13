В Беларуси оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательные обвинения

Одному из лидеров беларусской оппозиции Марии Колесниковой выдвинули окончательное обвинение.
Об этом сообщил Telegram-канал штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.
Беларусские правоохранители обвинили Колесникову в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захватить государственную власть неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им. Ей грозит до 12 лет заключения.
Колесникова была главой штаба Бабарико, а после выборов вошла в президиум Координационного совета беларусской оппозиции.
- 7 сентября в центре Минска неизвестные люди похитили и вывезли на микроавтобусе одного из лидеров беларусской оппозиции — Марию Колесникову. Также пропали оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов.
- Утром 8 сентября представители Госпогранкомитета Беларуси сообщили, что все трое — Колесникова, Родненков и Кравцов — отбыли в Украину. Позже там уточнили, что Колесникову задержали. Уже вечером Родненков и Кравцов дали пресс-конференцию в Киеве и рассказали, как их вывезли в Украину.
- Мария Колесникова нашлась в СИЗО Минска 9 сентября.