В Беларуси оппозиционерке Колесниковой предъявили окончательные обвинения

Одному из лидеров беларусской оппозиции Марии Колесниковой выдвинули окончательное обвинение.

Об этом сообщил Telegram-канал штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Беларусские правоохранители обвинили Колесникову в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захватить государственную власть неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им. Ей грозит до 12 лет заключения.

Колесникова была главой штаба Бабарико, а после выборов вошла в президиум Координационного совета беларусской оппозиции.