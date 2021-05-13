У Білорусі опозиціонерці Колесниковій висунули остаточні звинувачення

Одному з лідерів білоруської опозиції Марії Колесниковій висунули остаточне обвинувачення.
Про це повідомив Telegram-канал штабу екскандидата у президенти Віктора Бабарика.
Білоруські правоохоронці звинуватили Колесникову в закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захопити державну владу неконституційним шляхом, у створенні екстремістського формування та керівництві ним. Їй загрожує до 12 років увʼязнення.
Колесникова була головою штабу Бабарика, а після виборів увійшла до президії Координаційної ради білоруської опозиції.
- 7 вересня 202 року в центрі Мінська невідомі люди викрали і вивезли на мікроавтобусі одного з лідерів білоруської опозиції — Марію Колесникову. Також зникли опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов.
- Уранці 8 вересня представники Держприкордонкомітету Білорусі повідомили, що всі троє — Колесникова, Родненков і Кравцов — відбули в Україну. Згодом там уточнили, що Колесникову затримали. Уже ввечері Родненков і Кравцов дали пресконференцію в Києві та розповіли, як їх вивезли до України.
- Марія Колесникова знайшлася в СІЗО Мінська 9 вересня.