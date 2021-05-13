У Білорусі опозиціонерці Колесниковій висунули остаточні звинувачення

Одному з лідерів білоруської опозиції Марії Колесниковій висунули остаточне обвинувачення.

Про це повідомив Telegram-канал штабу екскандидата у президенти Віктора Бабарика.

Білоруські правоохоронці звинуватили Колесникову в закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захопити державну владу неконституційним шляхом, у створенні екстремістського формування та керівництві ним. Їй загрожує до 12 років увʼязнення.

Колесникова була головою штабу Бабарика, а після виборів увійшла до президії Координаційної ради білоруської опозиції.