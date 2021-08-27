Посол: В Афганістані залишаються ще близько 230 українців та їхніх родичів

Посол України в Таджикистані та Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк повідомив, що в Афганістані залишаються понад 230 українців та їхніх родичів.

Про це він розповів в інтерв’ю «Лівому берегу».

«Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше ніж 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами», — сказав Серватюк.