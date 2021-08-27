Посол: В Афганистане остаются еще около 230 украинцев и их родственников

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк сообщил, что в Афганистане остаются более 230 украинцев и их родственников.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

«Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками», — сказал Серватюк.