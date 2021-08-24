«Наш літак захопили інші люди». У МЗС України розповіли, як відбувається евакуація українців із Афганістану

Під час евакуації українців та громадян інших країн у Кабулі невідомі люди захопили український літак та вилетіли до Ірану.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів «Громадському радіо».

«Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців», — розповів він.