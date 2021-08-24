«Наш літак захопили інші люди». У МЗС України розповіли, як відбувається евакуація українців із Афганістану

Під час евакуації українців та громадян інших країн у Кабулі невідомі люди захопили український літак та вилетіли до Ірану.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів «Громадському радіо».
«Минулої неділі наш літак захопили інші люди. У вівторок у нас фактично вкрали літак — він вилетів в Іран із невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців», — розповів він.
За словами Єніна, наступні три спроби з евакуації українців теж не були вдалими, бо їм не вдавалося потрапити на територію аеропорту.
Також заступник глави МЗС зазначив, що протягом останнього тижня уся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала у режимі «краш-тесту».
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- 22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.
- 23 серпня з Кабулу вилетів ще один український літак із понад сотнею осіб на борту. Загалом на борту було 98 пасажирів, серед яких 27 українців.
- За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.