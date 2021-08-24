«Наш самолет захватили другие люди». В МИД Украины рассказали, как происходит эвакуация украинцев из Афганистана

Во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди захватили украинский самолет и вылетели в Иран.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал «Громадському радіо».

«В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал он.