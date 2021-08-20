Справа «ПВК Семенченка»: екснардеп оголосив безстрокове голодування

Колишній нардеп і командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, підозрюваний у створенні приватної військової компанії та незаконному поводженні зі зброєю, оголосив початок безстрокового голодування.

Про це він заявив під час судового апеляційного засідання 20 серпня.

«Зламати українського добровольця нікому не вдастся! Ми вистояли проти ворога в 2014, вистоїмо і зараз! Правда та перемога за нами!» — наголосив екснардеп.

Як зазначається на його сторінці у Facebook, до такого кроку Семенченко удався через перенесення розгляду справи.

«Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня. Причина перенесення — Солом’янський суд не встиг за місяць передати документи у справі», — йдеться у повідомленні.