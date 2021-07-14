Справа «ПВК Семенченка»: екснардепа відпустили під домашній арешт

Колишнього народного депутата і командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка, підозрюваного у створенні приватної військової компанії та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами, відпустили під цілодобовий домашній арешт.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Позитивне рішення! Семену Семенченку змінили запобіжний захід — домашній арешт. Але це ще не кінець. Боротьба продовжується», — написав екснардеп.
До того ж Семенченко виклав у соцмережі ухвалу Солом’янського районного суду Києва, в якій вказано, що він перебуватиме під домашнім арештом до 14 вересня (включно) та зобов’язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду і повідомляти їх про зміну місця роботи чи проживання.
До того ж Семенченко повинен носити електронний засіб контролю (електронний браслет), здати на зберігання закордонні паспорти та інші документи для виїзду за кордон й утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками у кримінальному провадженні.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави.