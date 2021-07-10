Екснардепу Семенченку у справі ПВК повідомили про нову підозру

Колишньому депутату і командиру батальйону «Донбас» Семену Семенченку повідомили про нову підозру. Служба безпеки України підозрює його у придбанні, зберіганні і передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).

Про це «Суспiльному» повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.

«Це очікувано для нас і не є якимось сюрпризом. Чотири місяці тому йому інкримінували [створення] незаконне збройне формування без зброї. Зараз йому вручили підозру за статтею 263 Кримінального кодексу зі свідчень людей про те, що начебто ця зброя знайдена десь у лісі й належала йому. Тобто не безпосередньо, що у Семенченка була вилучена якась зброя, а через те, що якісь люди просто сказали, що у нього є зброя», — заявив адвокат.

Добош вважає, що підозру вручили, щоб мати підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.