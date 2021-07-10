Екснардепу Семенченку у справі ПВК повідомили про нову підозру

Колишньому депутату і командиру батальйону «Донбас» Семену Семенченку повідомили про нову підозру. Служба безпеки України підозрює його у придбанні, зберіганні і передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
Про це «Суспiльному» повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.
«Це очікувано для нас і не є якимось сюрпризом. Чотири місяці тому йому інкримінували [створення] незаконне збройне формування без зброї. Зараз йому вручили підозру за статтею 263 Кримінального кодексу зі свідчень людей про те, що начебто ця зброя знайдена десь у лісі й належала йому. Тобто не безпосередньо, що у Семенченка була вилучена якась зброя, а через те, що якісь люди просто сказали, що у нього є зброя», — заявив адвокат.
Добош вважає, що підозру вручили, щоб мати підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави.