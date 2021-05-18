Розслідування справи «ПВК Семенченка» продовжили на пів року

Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року. Ідеться про створення приватної військової компанії, діяльність яких заборонена в Україні.
Про це Укрінформу розповів його адвокат Владислав Добош.
Наразі його підзахисного доправили в СІЗО, і захисник заявляє, що стан здоров’я Семенченка незадовільний. Нагадаємо, що у першу ніч після арешту Семенченка госпіталізували з діагнозом миготлива аритмія. За тиждень його повернули до СІЗО.
Зазначимо, що 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників.
За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
Це не перша підозра Семенченку — 14 травня СБУ також заявила, що Семенченко організував у 2019 році обстріл будівлі телеканалу «112 Україна».
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт на два місяці (до 24 травня) без можливості внесення застави.