Розслідування справи «ПВК Семенченка» продовжили на пів року

Печерський районний суд Києва продовжив слідство у справі, де фігурує колишній народний депутат Семен Семенченко, ще на пів року. Ідеться про створення приватної військової компанії, діяльність яких заборонена в Україні.

Про це Укрінформу розповів його адвокат Владислав Добош.

Наразі його підзахисного доправили в СІЗО, і захисник заявляє, що стан здоров’я Семенченка незадовільний. Нагадаємо, що у першу ніч після арешту Семенченка госпіталізували з діагнозом миготлива аритмія. За тиждень його повернули до СІЗО.