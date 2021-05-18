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Расследование дела «ЧВК Семенченко» продлили на полгода

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Расследование дела «ЧВК Семенченко» продлили на полгода

Кравс Евгений / УНИАН

Печерский районный суд Киева продлил следствие по делу, где фигурирует бывший народный депутат Семен Семенченко, еще на полгода. Речь идет о создании частной военной компании, деятельность которых запрещена в Украине.

Об этом Укринформу рассказал его адвокат Владислав Добош.

Сейчас его подзащитного доставили в СИЗО, и защитник заявляет, что состояние здоровья Семенченко неудовлетворительное. Напомним, что в первую ночь после ареста Семенченко госпитализировали с диагнозом мерцательная аритмия. Через неделю его вернули в СИЗО.

Отметим, что 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников.

По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.

Это не первое подозрение Семенченко — 14 мая СБУ также заявила, что Семенченко организовал в 2019 году обстрел здания телеканала «112 Украина».