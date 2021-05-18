Расследование дела «ЧВК Семенченко» продлили на полгода

Печерский районный суд Киева продлил следствие по делу, где фигурирует бывший народный депутат Семен Семенченко, еще на полгода. Речь идет о создании частной военной компании, деятельность которых запрещена в Украине.
Об этом Укринформу рассказал его адвокат Владислав Добош.
Сейчас его подзащитного доставили в СИЗО, и защитник заявляет, что состояние здоровья Семенченко неудовлетворительное. Напомним, что в первую ночь после ареста Семенченко госпитализировали с диагнозом мерцательная аритмия. Через неделю его вернули в СИЗО.
Отметим, что 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников.
По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
Это не первое подозрение Семенченко — 14 мая СБУ также заявила, что Семенченко организовал в 2019 году обстрел здания телеканала «112 Украина».
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест на два месяца (до 24 мая) без возможности внесения залога.