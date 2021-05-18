Расследование дела «ЧВК Семенченко» продлили на полгода

Печерский районный суд Киева продлил следствие по делу, где фигурирует бывший народный депутат Семен Семенченко, еще на полгода. Речь идет о создании частной военной компании, деятельность которых запрещена в Украине.

Об этом Укринформу рассказал его адвокат Владислав Добош.

Сейчас его подзащитного доставили в СИЗО, и защитник заявляет, что состояние здоровья Семенченко неудовлетворительное. Напомним, что в первую ночь после ареста Семенченко госпитализировали с диагнозом мерцательная аритмия. Через неделю его вернули в СИЗО.