Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардеп заявил, что СБУ была в курсе его деятельности. Его оставили под стражей

Бывший депутат и командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил на суде, что СБУ и другие правоохранители изначально знали о его деятельности, которую следствие называет незаконной.
Об этом из зала суда сообщает «Громадське».
«То, что мы делали, было известно и СБУ, и другим правоохранительным органам. А то, что сейчас происходит, вредит нашей стране и уничтожает все то, что мы делали», — сказал Семенченко во время апелляционного заседания.
Он пообещал озвучить фамилии чиновников, поскольку ему «не оставили выбора».
Деятельность ЧВК он объяснил «созданием условий» для бывших военных, чтобы они имели «нормальные условия, заработок и не спивались».
Подозрение Семенченко назвал политическим и связывает его с сюжетом на беларусском ТВ, где его обвиняли в связях с повстанцами, которые планируют свергнуть режим Александра Лукашенко. Он отметил, что в сюжете говорилось о базе под Киевом.
Адвокаты просили освободить Семенченко из-под стражи. Они утверждали, что их подзащитный не нарушал закон. Прокурор Андрей Синюк заявлял о рисках побега. Суд, выслушав все стороны, оставил Семенченко под стражей.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест на два месяца (до 24 мая) без возможности внесения залога.