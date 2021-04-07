Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардеп заявил, что СБУ была в курсе его деятельности. Его оставили под стражей

Бывший депутат и командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил на суде, что СБУ и другие правоохранители изначально знали о его деятельности, которую следствие называет незаконной.

Об этом из зала суда сообщает «Громадське».

«То, что мы делали, было известно и СБУ, и другим правоохранительным органам. А то, что сейчас происходит, вредит нашей стране и уничтожает все то, что мы делали», — сказал Семенченко во время апелляционного заседания.

Он пообещал озвучить фамилии чиновников, поскольку ему «не оставили выбора».

Деятельность ЧВК он объяснил «созданием условий» для бывших военных, чтобы они имели «нормальные условия, заработок и не спивались».