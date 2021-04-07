Справа «ПВК Семенченка»: екснардеп заявив, що СБУ була в курсі його діяльності. Його залишили під вартою

Колишній депутат і командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко заявив на суді, що СБУ та інші правоохоронці від самого початку знали про його діяльність, яку слідство називає незаконною.

Про це із залу суду повідомляє «Громадське».

«Те, що ми робили, було відомо й СБУ, й іншим правоохоронним органам. А те, що зараз відбувається, шкодить нашій країні і знищує усе те, що ми робили», — сказав Семенченко під час апеляційного засідання.

Він пообіцяв озвучити прізвища чиновників, оскільки йому «не залишили вибору».

Діяльність ПВК він пояснив «створенням умов» для колишніх військових, щоб вони мали «нормальні умови, заробіток і не спивалися».