Справа «ПВК Семенченка»: екснардепа знову взяли під варту

Колишнього нардепа і командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка, підозрюваного у створенні приватної військової компанії та незаконному поводженні зі зброєю, знову взяли під варту.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Суддя задовольнив бажання СБУ. Семен Семенченко знову відправляється під арешт в ізолятор СБУ», — написав екснардеп, уточнивши, що таке рішення ухвалив суддя Соломʼянського суду Максим Вишняк.
Зазначимо, згідно з рішенням суду Семенченко перебуватиме під вартою 60 днів. Його заарештували в залі суду.
Сам Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, обраний йому судом раніше. Адвокати екснардепа готуються до апеляції.
- 24 березня СБУ повідомила, що Семенченко й «агент НАБУ» Євген Шевченко створили незаконне збройне формування — «приватну військову компанію» (ст. 260 КК). Компанію правоохоронцям здав один з її колишніх співробітників. За версією слідства, Семенченко і Шевченко також є організаторами схеми з незаконного ввезення в Україну з Росії запчастин військового призначення, які згодом продавали оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» заявили, що приватна військова компанія, яку повʼязують із Семенченком, працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.
- 26 березня суд обрав Семенченку запобіжний захід у справі про створення «приватної військової компанії» — його відправили під арешт без можливості внесення застави. Через декілька місяців Семенченку повідомили про нову підозру — у придбанні, зберіганні і передачі вогнепальної зброї, боєприпасів за попередньою змовою з групою осіб (ч. 1 ст. 263 КК).
- 14 липня його відпустили під цілодобовий домашній арешт. Після оголошення ухвали суду в СБУ запевнили, що оскаржуватимуть зміну запобіжного заходу екснардепу.